Troben un nadó amb vida en un contenidor d´Orense

Un indigent es va dirigir ahir a uns joves que passaven per un carrer d'un barri d'Orense per advertir-los: "He vist un nen en aquell contenidor". Aquest avís va ser crucial per salvar la vida d'un nounat -de dos quilos de pes i unes 37 setmanes de gestació- que havia estat abandonat a l'interior del recipient gris, destinat a restes orgàniques. El nen es troba ja ingressat en el Complex Hospitalari d'Orense i fora de perill, segons van confirmar ahir fonts policials.

El nadó, que va ser trobat de forma fortuïta entorn de les quatre de la tarda per un home que acostuma a furgar entre les restes d'escombraries buscant ferralla o restes de menjar, estava ja al límit, segons relata Justa Rodríguez, una hostelera que regenta el Bar Abellás, en un carrer proper i la primera persona que el va tenir en els seus braços després de ser rescatat.

"Uns joves van arribar al meu bar molt nerviosos i em van dir que havien sentit l'avís de l'indigent, es van apropar fins al contenidor i van comprovar que hi havia un bebè a l'interior; vaig arrencar a córrer amb el temor que fos ja tard i quan vam arribar vam veure el contenidor gairebé buit i en el fons el bebè. Un dels nois es va ficar dins, va agafar al nen i me'l va posar en els braços".

Segons la dona, "el nadó tenia un copet en la cara, un braç una mica morat i ni tan sols plorava, doncs respirava amb dificultat, no tenia gairebé forces; si aquest indigent arriba a trigar una mica més a trobar-ho, seria tard", continua encara emocionada Justa Rodríguez.

Després d'alertar al 112, i mentre esperaven l'arribada dels serveis d'emergència "jo vaig embolicar al bebè amb una gavardina que, juntament amb altres draps vells, estaven en el fons del contenidor, i el vaig estrènyer contra mi per donar-li calor; era un bebè preciós", explica Justa. Desenes de persones s'havien congregat ja en un carrer que és habitualment poc transitat. Una auxiliar d'infermeria va ajudar a fer el nus al melic al nounat.

L'indigent és conegut a la ciutat, doncs la recorre durant el dia i de matinada, ahir amb un cotxet vell de nadó en el qual porta des de menjar fins a ferralla. Ahir ja estava localitzat i avui se li prendrà declaració per si aporta alguna pista.