El Govern anuncia a l´ambaixador de Corea del Nord que ha de sortir del país

El Govern va informar l'ambaixador de Corea del Nord a Madrid, Kim Hyok Chol, que ha d'abandonar el país abans de final de mes, va anunciar el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis. Dastis va informar que el diplomàtic nord-coreà va ser citat al ministeri d'Afers Exteriors per a ser informat de la decisió, que està vinculada amb els assajos nuclears i balístics que realitza el règim de Pyongyang. Segons el ministre, el Govern espanyol ha arribat a la conclusió que «era necessari fer aquest pas perquè aquests programes són una seriosa amenaça per a la pau i la seguretat internacional». Dastis, que es troba a Nova York per participar a l'Assemblea General de l'ONU, va apuntar així mateix que la decisió s'ha pres després «d'haver advertit reiteradament l'ambaixador i les autoritats nord-coreanes».

La mesura es produeix després que Corea del Nord llancés divendres un nou míssil que va sobrevolar el nord del Japó després de les dures sancions imposades per l'ONU al règim de Kim Jong-un per la seva última prova nuclear. El Govern ja havia reaccionat a les proves balístiques de Pyongyang el 31 d'agost convocant l'ambaixador nord-coreà per comunicar-li la decisió de reduir de tres a dues persones el personal diplomàtic.