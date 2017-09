Una gran tempesta causa almenys 8 morts i 137 ferits a Romania

Almenys vuit persones van morir i 137 van resultar ferides per una forta i inesperada tempesta, amb vents d'aproximadament 90 quilòmetres per hora, a l'oest de Romania. «A causa dels diferents objectes o arbres abatuts pel fort vent es van registrar 145 víctimes, de les quals 8 van morir», va anunciar la Inspecció General per a les Situacions d'Emergència.

En només quinze minuts, el temporal va arrasar a la tarda de diumenge la província de Timisoara, a prop de la frontera amb Hongria i Sèrbia, mentre es dirigia al nord del país balcànic. Al seu pas, va arrencar d'arrel nombrosos arbres, va destrossar teulades els trossos de les quals es van veure volant pels carrers de la ciutat i va deixar desenes d'automòbils destruïts.

La tempesta va agafar per sorpresa molts ciutadans que gaudien d'una agradable temperatura d'estiu, amb més de 30 graus. La majoria dels afectats es trobaven passejant pels carrers. Un home va morir després de caure una panell de publicitat sobre del seu cotxe, mentre que una altra persona va perdre la vida en ser colpejat per una branca d'arbre al seu cap.

«Els arbres i teulades van ser arrencats, les carreteres van quedar bloquejades i les xarxes d'aigua i electricitat van quedar interrompudes», va explicar l'alcalde de Timisoara, Nicolae Robu. «No vam tenir un avís de que hi hauria una tempesta violenta, les previsions simplement parlaven de pluja», es va lamentar.

Per la seva banda, el president del país, Klaus Iohannis, va sol·licitar a l'Executiu socialdemòcrata que aclareixi si hi ha persones responsables per negligència en els danys causats. «El Govern ha de prendre urgentment mesures necessàries per implementar un sistema d'avís ràpid a la població», va escriure Iohannis a Facebook. «Les extremes tempestes de Romania han demostrat la vulnerabilitat i ineficàcia del sistema de prevenció», va afegir.