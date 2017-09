Investiguen uns lavabos embussats a Ginebra amb bitllets de 500 euros destruïts

La Fiscalia de Ginebra ha obert una investigació per dilucidar l'origen de milers de bitllets de 500 euros trobats trencats i taponant diversos lavabos d'un banc i de diversos restaurants del centre de Ginebra.

El primer descobriment es va fer als lavabos d'una sucursal del banc UBS al centre de la ciutat, i uns dies més tard en els vàters de diversos restaurants propers, informa avui el diari local Tribune de Genève, que es refereix així a un succés que va passar "a principi de l'estiu". En tots els casos es van trobar desenes de bitllets de 500 euros, trencats i taponant els seus respectius vàters.

La Policia helvètica va començar a investigar després de veure que el succés va passar en diversos llocs al mateix temps. Per ara es desconeix o no ha transcendit qui va poder tirar aquesta quantitat i sobretot per què.

El Banc Central Europeu (BCE) va decidir al maig de 2016 deixar de produir i emetre el bitllet de 500, de color morat, donada la preocupació que el mateix pugui facilitar les activitats il·lícites.