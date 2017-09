El Regne Unit proposa a la Unió Europea signar un tractat de seguretat

El Govern britànic va proposar signar un tractat de seguretat entre el Regne Unit i la Unió Europea per assegurar que es manté la cooperació en aquesta matèria després del Brexit. El ministeri per a la sortida de la UE, encapçalat per David Davis, va difondre un document en el qual destaca la importància de negociar un acord específic, alhora que es prenen mesures per garantir que no hi hagi «llacunes operatives» en el període de transició entre la situació actual i aquest futur marc.

El Regne Unit desitja que l'acord bilateral sigui «ampli» i es fonamenti en la cooperació actual, que es canalitza a través de les agències de seguretat i els sistemes operatius existents, segons el ministeri. Segons el text presentat, els tres principals objectius serien «protegir la seguretat» dels ciutadans del Regne Unit i garantir l'aplicació de la llei, mantenir una estreta cooperació amb els 27 Estats membres de la UE i «cooperar en base als valors democràtics compartits».

El Regne Unit «seguirà estant compromès amb la seguretat del continent europeu», assenyala el document, que afegeix que la UE també «reconeix la importància de la cooperació en aquesta àrea i ha declarat el seu compromís amb la lluita contra el terrorisme i el crim internacional».

«Volem construir una nova associació amb la UE que vagi més enllà de qualsevol relació que ara manté amb un Estat que no és membre, per tal de seguir combatent junts les amenaces transfrontereres», va afirmar Davis.

Paral·lelament, Oliver Robbins, principal funcionari que treballava en les negociacions britàniques sobre el Brexit, ha estat substituït i passarà a assessorar la primera ministra, Theresa May, sobre assumptes comunitaris. May va designar Robbins com a assessor directe del Govern, tot i que seguirà treballant amb el ministre del Brexit. En el lloc de Robbins, la cap del Govern va nomenar Philip Rycroft, actual subsecretari del ministeri per al Brexit.



Discurs de May a Florència

La notícia es va conèixer abans que May pronunciï aquesta setmana un important discurs a Florència sobre la sortida britànica de la Unió Europea. Aquest viatge és vist com un intent de desbloquejar les converses sobre el Brexit, després que es retardés del 18 al 25 de setembre l'inici de la quarta ronda de les converses entre Londres i Brussel·les per establir les condicions de la sortida britànica de la UE. A més, polítics propers al ministre d'Exteriors, Boris Johnson, han afirmat que aquest està disposat a deixar la seva cartera si May opta per un Brexit tou.