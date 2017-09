El Suprem de l'Iraq ordena la suspensió del referèndum kurd d'independència

El Tribunal Suprem de l'Iraq va ordenar la suspensió del referèndum d'independència a la regió autònoma del Kurdistan iraquià, previst per al 25 de setembre, enmig d'un augment de les pressions regionals i internacionals per evitar la seva celebració. La cort va considerar que la consulta -convocada pel president kurd, Massud Barzani, i ratificada pel Parlament regional- és contrària a la Constitució iraquiana, segons un comunicat del portaveu d'aquest òrgan judicial, Iyas a Samuk.«Després de deliberar i comprovar el compliment de les condicions formals legals de les peticions per a la cancel·lació de la consulta, s'ha emès una ordre judicial per suspendre el referèndum previst per al 25 de setembre de 2017», explicava la nota.

Aquesta decisió es va produir després que el Parlament iraquià demanés la setmana passada a les autoritats que impedissin la celebració de la votació a la regió autònoma i a les anomenades «àrees disputades» entre els kurds i Bagdad. La cambra va votar en contra del referèndum perquè la Constitució no empara la consulta i va instar el Govern a evitar la seva realització perquè «amenaça la seguretat» de l'Iraq. El Parlament va autoritzar al primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, a prendre «totes les mesures necessàries per mantenir la unitat de l'Iraq».