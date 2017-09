Trump dedica el seu primer discurs a l´ONU a demanar-li reformes

El president dels EUA, Donald Trump, va optar per la diplomàcia en el seu primer discurs a l'ONU, reclamant reformes a l'organització, però avalant l'estratègia en aquest àmbit del secretari general, António Guterres. Lluny de les crítiques que llançava fa només uns mesos, quan es referia a l'ONU com un «club» de gent que es reuneix per «passar-s'ho bé», Trump va preferir ahir destacar la seva importància i els seus «nobles objectius». Ho va fer en una reunió organitzada pel seu país sobre reformes a l'organització, una prioritat per a l'actual Administració nord-americana.

En un breu discurs, Trump va insistir que cal impulsar canvis en el funcionament de Nacions Unides, però es va mostrar convençut que, de la mà de Guterres, ja es va en la bona direcció. «Els Estats Units i els Estats membres presents donen suport a aquesta gran visió de reforma», li va dir al diplomàtic portuguès, assegut al seu costat.

Washington ha amenaçat amb importants retallades dels fons que aporta a les Nacions Unides, on és el major contribuent, i el president dels EUA va insistir que cap país ha d'assumir una «càrrega desproporcionada». No obstant això, davant de les dures crítiques del passat, el mandatari es va limitar a assenyalar que, en anys recents, l'ONU «no ha arribat al ple potencial a causa de burocràcia i mala gestió».

En aquest sentit, va destacar que els augments de pressupost i personal que s'han vist des de l'any 2000 no han ofert «els resultats» que haurien d'esperar-se amb aquesta inversió. «Però sé que, amb aquest secretari general, això està canviant i està canviant ràpidament», va afegir.

Guterres, que va arribar al càrrec el gener passat, ha situat la reforma de l'organització entre les seves prioritats i ahir va insistir que vol una ONU «àgil i efectiva, flexible i eficient». «Estem fent progressos cap a un audaç i ampli programa de reformes per enfortir Nacions Unides», va afegir Guterres durant l'acte, el primer important en la setmana d'alt nivell de l'Assemblea General.

El diplomàtic -que ha intentat en tot moment mantenir una relació cordial amb la Casa Blanca, però que també ha llançat algunes crítiques cap a les seves polítiques- sembla haver convençut els EUA amb la seva aposta reformista i ahir va rebre un clar suport.

La reunió va durar tot just vint minuts i es va limitar als discursos de Trump i el portuguès i a unes breus paraules per part de l'ambaixadora nord-americana a l'ONU, Nikki Haley. D'ella va sortir una declaració impulsada pels EUA avalant l'agenda de reformes de Guterres, que ha estat signada per almenys 128 països, segons va dir Haley. Més enllà del contingut, la cita despertava expectació per ser la primera de Trump a la seu de l'ONU. Les seves paraules van tenir un marcat caràcter institucional, tot i que no va poder evitar fer broma a l'inici sobre «el gran potencial» que va veure a l'ONU fa anys, quan va decidir construir una de les torres que porten el seu nom davant de la seva seu.