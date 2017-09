Alerten de «destructius» vents del cicló «Maria» a la seva arribada a Puerto Rico

El «potencialment catastròfic» huracà de categoria 5 Maria s'acosta a les Illes Verges i Puerto Rico amb «destructius» vents de 260 quilòmetres per hora, onades gegants i torrencials pluges, va informat el Centre Nacional d'Huracans (NHC). L'huracà va causar greus danys a les infraestructures de Guadalupe, Martinica i Dominica, a les Antilles Menors.

Allà es van viure les pitjors conseqüències del pas de Maria, que amb categoria 5 travessa el Carib en direcció cap a Puerto Rico i les Illes Verges, on podria tocar terra a Santa Cruz avui. Els fortíssims vents i les pluges torrencials van provocar inundacions, danys als sistemes de subministrament d'energia i, en general, estralls a les infraestructures.

El primer ministre de Dominica, Rooselvelt Skerrit, va assegurar que s'ha perdut tot i que la devastació és generalitzada. No va oferir dades més concretes perquè, va afegir, caldrà esperar per tenir una idea més precisa dels efectes de Maria en aquest petit territori.

Pel que fa a Martinica, el pas de l'huracà hauria deixat almenys 50.000 llars sense electricitat i 10.000 sense aigua. Les notícies que arriben de Guadalupe, també territori francès, apunten que les fortes pluges i els vents van causar greus inundacions, la caiguda d'arbres generalitzada i danys a les infraestructures.

El cicló no va colpejar amb tanta força les illes caribenyes de Sant Cristòfol i Neus. El seu ministre de Relacions Exteriors, Mark Brantley, va assenyalar que aquest petit territori va patir una experiència traumàtica, sense donar més detalls dels danys ocasionats.

L'huracà Maria amenaça ara en el seu camí cap a l'oest Montserrat, territori d'ultramar britànic on les autoritats han demanat a la població que prengui les mesures de seguretat màximes. La poca informació disponible fins al moment no parla de morts, tot i que es tracta d'una valoració preliminar, en molt casos sense caràcter oficial, fet pel qual caldrà esperar el pas de les hores per disposar d'un balanç més precís dels danys ocasionats per Maria a la regió.