Arresten una tercera persona per l'atemptat de Londres

La policia britànica va detenir un tercer sospitós en relació amb l'atemptat amb una bomba de fabricació casolana que divendres va causar 30 ferits al metro de Londres. Un home de 25 anys va ser arrestat per agents antiterroristes a Newport, a Gal·les, va informar la policia metropolitana de Londres. «S'està fent un escorcoll a Newport arran de la detenció», va explicar.

Yahyah Farroukh, de 21 anys i nascut a Damasc, va ser el segon detingut. Farroukh és un refugiat de guerra que va ser acollit per Penelope i Ronald Jones, una parella distingida amb l'Ordre de l'Imperi Britànic per la seva tasca humanitària, que també va acollir el principal sospitós, un refugiat iraquià de 18 anys el nom del qual no ha estat revelat encara per la policia.

La investigació policial se centra en el paper que el domicili de la parella d'ancians, que van tenir en acollida 268 nens al llarg de quatre dècades, va poder ocupar en la preparació de l'atemptat. Scotland Yard sospita que la modesta vivenda, on pel que sembla es van trobar armes i material per fabricar explosius, va poder ser usada de pis franc.