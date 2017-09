Un fort terratrèmol causa almenys 224 morts a Mèxic

El fort sisme de magnitud 7,1 que ha sacsejat Mèxic ha causat fins ara 192 morts en diverses regions, inclosa la capital del país, on es van reviure escenes del terratrèmol de 1985 amb una trentena d'edificis ensorrats i milers de persones participant en les tasques d'ajuda.

El tremolor s'ha produït a les 13.14 hora local de dimarts (18.14 GMT), dues hores després d'efectuar un simulacre commemoratiu del poderós tremolor de 1985, de magnitud 8,1.

Aquesta vegada el sisme es va sentir amb més força a la capital que el registrat el passat 7 de setembre, de magnitud 8,2 en l'escala de Richter, atès que l'epicentre va ser més proper, en el límit entre els estats de Pobla i Morelos ia 120 quilòmetres de la Ciutat de Mèxic.

El sisme del 7 de setembre, el més poderós des de 1932 al país amb magnitud 8,2, va deixar 78 morts a Oaxaca, 16 a Chiapas i 4 a Tabasco, amb un total de 98.

El secretari de Governació, Miguel Ángel Osorio, ha precisat va precisar que hi ha 117 víctimes mortals a Ciutat de Mèxic, 39 a l'estat de Puebla, 55 a Morelos, 12 en l'estat de Mèxic i un altre a Guerrero. A més hi ha 45 edificis totalment col·lapsats, i en sis d'ells es creu que hi ha persones atrapades.

El cap del Govern de Ciutat de Mèxic, Miguel Ángel Mancera, ha informat que fins al moment es va registrar l'ensorrament de 30 edificis i el desplegament de 50.000 membres de l'administració de la capital en tasques de remoció de runes i atenció a víctimes.

Entre els edificis ensorrats es troba el col·legi Enric Rebsamen, al sud de la ciutat, on 20 nens i 2 adults van perdre la vida, segons un informe preliminar, ja que continuen les tasques de rescat en el lloc.

"Tenim quadrilles de centenars i milers de treballadors del Govern de la ciutat que avui estan presentat auxili. Estem permanentment en coordinació i comandant aquesta acció", ha afirmat Mancera.

Mentre els serveis de rescat treballen en la recerca de persones atrapades en edificis ensorrats, milers de persones participen espontàniament en la neteja i la recerca de víctimes, dirigeixen l'intens trànsit per facilitar el desplaçament dels cossos d'emergència o porten aigua i aliments als que hi treballen.