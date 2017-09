Proposta d'apujar el sou als funcionaris d'entre l'1,5% i el 2%

El Govern va oferir als sindicats majoritaris del sector públic un acord salarial a tres anys amb pujades fixes de l'1,5% per al 2018, l'1,75% per al 2019 i el 2% per al 2020, al que suma una pujada variable que dependrà de l'evolució de l'economia. Segons van explicar els sindicats després de la reunió mantinguda amb la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, l'oferta del Govern estableix un límit a la pujada salarial, de manera que en el millor dels escenaris l'alça acumulada entre 2018 i 2020 seria del 7,25% (5,25 punts fixos més 2 punts variables a repartir en tres anys).

Per a CCOO, UGT i CSIF, l'oferta fixa és adequada perquè permetrà cobrir la inflació prevista per a aquests anys, si bé considera que el Govern ha de millorar la pujada variable subjecta al PIB perquè els empleats públics puguin començar a recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2010. Segons els sindicats, Hisenda s'ha compromès a presentar avui en una altra reunió una nova oferta respecte la pujada variable per intentar tancar l'acord abans de la reunió de la Mesa General de Negociació de les Administracions de demà.