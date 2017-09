Trump amenaça de «destruir» Corea del Nord en un incendiari discurs davant l´ONU

Donald Trump va afirmar que als EUA li ha anat «molt bé» amb ell com a president.

El president dels EUA, Donald Trump, va proclamar el respecte a la sobirania nacional com a pilar bàsic de la seva política exterior en un incendiari debut davant l'ONU, on va amenaçar literalment de «destruir» Corea del Nord i va atacar durament altres «règims rebels» com Veneçuela i l'Iran. «Com a president nord-americà, sempre posaré els Estats Units primer, igual que vostès, com a líders dels seus països, sempre posaran i haurien de posar els seus països primer», va instar Trump als mandataris reunits a l'ONU en la seva primera intervenció davant l'Assemblea General de l'organisme.

Després de presumir que als EUA «els ha anat molt bé des del dia de les eleccions» que ell va guanyar al novembre passat, amb rècords a la borsa i l'atur en el seu menor nivell en 16 anys, va reafirmar que no permetrà que altres nacions «s'aprofitin» de la seva, per exemple amb acords en els quals el seu país «no rep res a canvi».

En un moment d'«immensa promesa», però també de «gran perill» per a tots, va explicar que l'«èxit depèn d'una coalició de nacions fortes i independents que abracen la seva sobirania, i promouen seguretat, prosperitat i pau per a ells mateixos i el món».

«Als Estats Units no busquem imposar el nostre estil de vida a ningú», va exclamar Trump per, a continuació, contradir aquesta màxima amb amenaces al «petit grup de règims rebels» als quals considera «un flagell» per al planeta, perquè «no respecten ni els seus propis ciutadans ni els drets sobirans als seus països».



Estupefacció a l'ONU

«Els Estats Units tenen una gran fortalesa i paciència, però si ens veiem forçats a defensar-nos o defensar els nostres aliats, no tindrem més remei que destruir totalment Corea del Nord», va advertir el mandatari, l'amenaça del qual va ser rebuda amb certa estupefacció entre els presents. En referència al líder nord-coreà, Kim Jong-un, Trump va afegir: «L'home coet està en una missió suïcida per a ell i el seu règim».

«És hora que Corea del Nord se n'adoni que la desnuclearització és el seu únic futur acceptable», va explicar, tot demanant unitat per evitar que el règim de Pyongyang, a qui va acusar de «matar de fam» milions de nord-coreans, pugui tenir al seu abast armes nuclears.

Sobre Veneçuela, país que, segons el seu parer, està «a la vora del col·lapse total», Trump va assegurar que el problema no és que el «socialisme» s'hagi implementat malament, sinó que s'ha aplicat «de manera fidel», i el seu aclariment va rememorar els temps de la Guerra Freda. A més, va assenyalar que el president veneçolà, Nicolás Maduro, «ha desafiat el seu poble» impulsant una assemblea constituent per «preservar el seu desastrós Govern». «Aquesta situació és completament inacceptable i no podem quedar al marge», va insistir.

El canceller veneçolà, Jorge Arreaza, va rebutjar les crítiques contra el seu país llançades a l'ONU pel president dels EUA i va acusar Washington de buscar un «canvi de règim per la força». Trump «pretén governar el món i ni tan sols governa el seu propi país», va afirmar el ministre veneçolà. Arreaza va defensar el dret del seu país a construir el seu «socialisme democràtic», va recordar que mentre Trump forjava una fortuna a Veneçuela hi va haver 22 comicis i va dir que «no hi ha imperi al món» que obligui els veneçolans a tornar «a l'esclavitud» .

Arreaza va assegurar que els EUA han «amenaçat Veneçuela amb una acció militar», tot i que preguntat sobre quins indicis té sobre el tema va respondre només que el Govern de Caracas no descarta «cap opció».