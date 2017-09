El BNG denuncia davant l´ONU la impunitat de la Fundació Franco

El Bloc Nacionalista Gallec (BNG) va registrar davant l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans una demanda per denunciar la suposada impunitat amb la qual a l'Estat espanyol actuen entitats que fan presumptament apologia del feixisme, com la Fundació Franco. «Ens sembla sorprenent que l'any 2017 es permeti l'apologia del franquisme i el feixisme, i que es permeti a una entitat com la Fundació Franco que regeixi un bé cultural i patrimonial gallec», va assegurar Ana Pontón, portaveu nacional del BNG.