Califòrnia demanda Trump per la construcció del mur

El fiscal general de l'estat de Califòrnia, Xavier Becerra, va interposar una demanda contra el Govern del president dels Estats Units, Donald Trump, per impedir que comenci la construcció dels prototips del mur fronterer amb Mèxic. En una demanda a la cort del districte est de Califòrnia, Becerra va argumentar que el Govern de Trump ha violat la Constitució en no complir amb lleis mediambientals federals i estatals, així com en ignorar desenes de normes que impedeixen qualsevol construcció en certs territoris. «Ningú pot arribar a ignorar les lleis, ni tan sols el president dels Estats Units», va afirmar Becerra.

Precisament, la demanda vol impedir que a la tardor comenci la construcció dels prototips del mur a San Diego i al comtat Imperial, ambdues jurisdiccions frontereres amb Mèxic. Aquestes zones havien estat triades per construir els prototips del mur a causa que són algunes de les àrees amb majors índexs de criminalitat. La frontera sud de Califòrnia amb Mèxic ja té un tanca de 76 quilòmetres que s'esten des de l'Oceà Pacífic fins a San Diego.