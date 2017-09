Un espanyol entre les víctimes mortals del terratrèmol

Un espanyol resident a Mèxic va morir com a conseqüència del terratrèmol registrat dimarts, va informar el Ministeri d'Afers Exteriors. Es tracta de la primera víctima mortal confirmada pel consolat espanyol a Mèxic, que també va explicar que s'està intentant localitzar una desena de ciutadans espanyols a les zones afectades.

L'Ambaixada d'Espanya a Mèxic ha posat en marxa els protocols per a casos de desastre per contactar amb la colònia resident i els viatgers registrats. Després del terratrèmol, amb epicentre al centre del país, l'Ambaixada d'Espanya a Mèxic i el Consolat General a Ciutat de Mèxic van activar les seves cèdules de crisi per atendre els ciutadans espanyols afectats. S'està proporcionant informació per xarxes socials i la resta de vies (telèfon, correu electrònic i web) als ciutadans espanyols residents a Mèxic i consultes familiars des d'Espanya. Exteriors va habilitar un telèfon d'emergència consular i va recomanar que si es té previst viatjar a Mèxic es consultin les recomanacions de les autoritats locals.

Per part seva, el Ministeri de Defensa enviarà en les properes hores a Mèxic un equip de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per col·laborar en les tasques de recerca i rescat de víctimes del terratrèmol.

Les autoritats mexicanes han accedit a l'oferiment espanyol d'ajuda en aquest sentit, de manera que ahir a la nit es va enlairar des de l'aeroport madrileny de Barajas un equip d'enllaç amb set militars, mentre que un altre grup d'uns 45 efectius sortirà avui des de la base aèria de Torrejón.

El Govern va oferir la seva col·laboració a les autoritats mexicanes «en el que sigui necessari» per superar els efectes del terratrèmol. El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va oferir ajuda al cap de la diplomàcia mexicana, Luis Videgaray, durant un esmorzar de cancellers iberoamericans celebrat a la seu de Nacions Unides, en el marc de l'Assemblea General.



Telegrama de Rajoy

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va enviar un telegrama al president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, en què expressava la seva «gran tristesa» pel nou terratrèmol ocorregut al país i va oferir la col·laboració d'Espanya en les tasques de salvament. Rajoy va traslladar a Peña Nieto «la plena disposició d'Espanya per col·laborar immediatament amb les autoritats mexicanes en el cas que aquestes ho requereixin».