El Govern endarrereix fins a la setmana que ve l'aprovació dels Pressupostos

El Govern ha decidit endarrerir fins a la setmana que ve l'aprovació del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2018. En principi, el Consell de Ministres tenia previst aprovar avui els comptes de l'any que ve, però finalment la seva aprovació s'endarrerirà uns dies i es preveu per a la setmana que ve. La legislació marca que l'Executiu ha de trametre els pressupostos al Congrés abans que finalitzi el mes de setembre. En aquest sentit, el portaveu del grup parlamentari del PP, Rafael Hernando, va assegurar que el Govern té capacitat per presentar el pressupost fins al 30 de setembre i que «intentarà complir amb els terminis». Va reiterar que el Govern «fa ús del calendari» per aconseguir un acord ampli no només amb formacions polítiques sinó també amb els agents socials.

Per part seva, el PSOE treballa en l'elaboració d'un pressupost alternatiu al que presentarà el Govern la setmana que ve i va avançar que tindrà un caràcter «reformista» i «combatiu» en matèria fiscal i laboral, ja que inclourà una reforma impositiva per pujar l'IRPF a les rendes més altes. Fonts del PSOE van explicar que un equip de catorze persones està analitzant els elements centrals d'aquest pressupost alternatiu i que aviat estarà enllestit.