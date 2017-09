L'exfiscal veneçolana Ortega declararà al Senat sobre el finançament de Podem

El PP vol que el Senat citi el proper 13 d'octubre l'exfiscal general de Veneçuela Luisa Ortega per aclarir el suposat finançament veneçolà de Podem en una sessió monogràfica de la Comissió de Finançament de Partits a la qual també seria convocat el seu cofundador, Juan Carlos Monedero.

El grup popular, amb majoria absoluta a la cambra alta, té ja una estratègia perfilada per recuperar l'activitat d'aquesta comissió que maneja en solitari -ja que l'oposició va renunciar a participar-hi per considerar-la una «pantomima- mitjançant dues rondes de compareixences per al mes d'octubre.

La primera, dedicada a Podem, se celebraria el dia 13 amb el president de la Comissió de Contraloria de Veneçuela, Fredy Guevara, amb l'exfiscal Ortega, amb Juan Carlos Monedero, el periodista Eduardo Inda i el director de Canal 33, Enrique Riobóo. Per al 26 d'octubre es celebraria la segona, centrada en Ciutadans.

Però totes aquestes convocatòries estan pendents de ser aprovades dilluns que ve en una sessió a porta tancada de la comissió, segons va acordar la Mesa i Portaveus en una reunió a la qual sí van acudir PSOE, Units Podem i PNB, a més del PP.

Dilluns 25 també s'aprovaran previsiblement altres noves sol·licituds de compareixences plantejades pel Partit Popular, com la de l'expresident de Caixabank Isidre Fainé o la dels exsecretaris d'Organització del PSOE Leire Pajín, Óscar López i César Luena, encara sense data.