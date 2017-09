El pas de l´huracà «Maria» causa almenys15 morts a Dominica i 6 a Puerto Rico

Almenys 15 persones van morir i 20 es troben desaparegudes per efecte de l'huracà Maria al seu pas per l'illa caribenya de Dominica, on també va causar greus danys materials en el seu recorregut cap a l'oest del Carib. El primer ministre de Dominica, Roosevelt Skerrit, va explicar que es tracta de dades preliminars i va destacar que ha estat un miracle que no es produïssin centenars de morts.

«Fins ara hem enterrat 15 persones», va explicar Skerrit, després d'assegurar que Dominica «necessitarà tota l'ajuda que el món tingui per oferir». El primer ministre va detallar que innombrables llars van quedar destruïdes per l'impacte de l'huracà, de categoria 5 (la màxima), els sistemes de comunicacions van quedar col·lapsats i les infraestructures van resultar completament destruïdes.

Les autoritats del Regne Unit han enviat ajuda a aquest territori membre de la Commonwealth. «Ha estat brutal. Mai havíem vist tanta destrucció», va dir el primer ministre de Dominica. Va detallar que els habitatges es van ensorrar, les escoles van quedar destruïdes, les telecomunicacions tallades i el principal hospital de l'illa segueix sense electricitat.

Paral·lelament, l'huracà va deixar un paisatge de desolació total a Puerto Rico, que encara no s'havia recuperat del cop que va suposar fa dues setmanes el cicló Irma, un mal moment al qual la població ha respost amb solidaritat. El pas de Maria per l'illa va causar almenys sis morts i va deixar la capital sense llum, amb semàfors penjant, arbres i pals de la llum caiguts, vidres trencats i tota mena d'objectes pels carrers, inundats a moltes àrees de San Juan.

La gent buscava desesperadament restaurants i cafeteries obertes davant les portes encara tancades dels supermercats, que van reballar de valent a les hores prèvies a l'huracà, quan les persones buscaven aliments, piles, eines i aigua per estar preparats pel dia després. La població va centrar la seva atenció precisament en l'aigua, el que va provocar desproveïment que a última hora es va intentar solucionar, infructuosament, amb el racionament a la venda.