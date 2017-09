Rebutgen la petició de Juana Rivas de reobrir la causa per maltractaments

El Jutjat de Violència sobre la Dona 2 de Granada va decidir no reobrir les diligències prèvies ni adoptar mesures cautelars que havia sol·licitat sobre el seu cas de maltractaments Juana Rivas, la veïna de Maracena obligada per ordre judicial a lliurar els seus fills a la seva exparella, l'italià Francesco Arcuri. L'acte, aque pot ser recorregut en reforma i apel·lació, assenyala que no pot acceptar la petició plantejada per Rivas, qui a finals d'agost va demanar a través de la seva representació legal la reobertura del seu procediment per maltractaments. La jutge explica en la resolució que, per a la pretesa reobertura, Rivas no es va basar en fets, sinó en informes psicològics «que no tenen cap transcendència als efectes pretesos», un d'ells l'elaborat en el marc d'un altre procediment al jutjat de primera de Primera instància 3, que està encarregat d'assumptes de família.