La repetició de les eleccions a Kènia es farà el 26 d´octubre

La Comissió Electoral de Kenya va informar que la repetició dels comicis presidencials es posposa fins al 26 d'octubre, i no el 17 com va informar en un primer moment, atès que necessita temps per estudiar els requisits que el Tribunal Suprem exigeix per a la celebració de les eleccions. «Per assegurar que la comissió està realment preparada per convocar unes eleccions que compleixin amb els estàndards exposats pel Tribunal Suprem ens agradaria anunciar al públic i a les parts interessades que les noves eleccions presidencials seran el proper 26 d'octubre», va anunciar la comissió electoral.

El president de la comissió, Wafula Chebukati, va explicar que el canvi de data permetrà a l'entitat «preparar una elecció que compleixi amb la norma establerta pel Tribunal Suprem».

L'anunci es va produir l'endemà que el Tribunal Suprem de Kènia culpés la Comissió Electoral d'haver declarat president del país l'actual mandatari, Uhuru Kenyatta, sense portar a terme el recompte de més de 10.000 col·legis electorals, i va acusar l'òrgan d'haver violat la llei.