El vicepresident del Front Nacional dimiteix per divergències amb Le Pen

La dimissió del vicepresident del Front Nacional francès (FN), Florian Philippot, va obrir un cisma ideològic en el partit ultradretà de Marine Le Pen, entre els que donen suport a la vessant de seguretat i immigració i els que donen suport al gir a l'esquerra econòmica que aquest encarnava.

La sortida de Philippot ha agreujat les divisions que s'insinuaven en el partit des que Le Pen va perdre el maig passat les eleccions presidencials davant d'Emmanuel Macron. Philippot va justificar la seva sortida en el fet que Le Pen li havia tret responsabilitat en l'estratègia i la comunicació de la formació per haver-se negat a abandonar la presidència de l'associació que ell havia fundat, Els Patriotes, que per a Le Pen feia ombra al FN. «Se m'ha anunciat que soc vicepresident de res. No m'agrada el ridícul i mai m'ha agradat no fer res, de manera que, per descomptat, deixo el Front Nacional», va explicar.

La renúncia del també eurodiputat Philippot, immediatament acceptada per Le Pen, representa un cop per als corrents econòmics considerats més a l'esquerra dins el FN. Així, s'intenta atraure les capes proletàries i es posa l'accent en el combat contra el neoliberalisme i els efectes de la globalització, la intervenció de l'Estat i la sortida de l'euro. Precisament aquesta última proposta va ser una de les que va generar més tensions dins de la formació ultradretana.

Els detractors de Philippot van assenyalar que la derrota davant Emmanuel Macron a les presidencials i el dur cop registrat després als comicis legislatius van ser provocats per la por que va estendre's entre els electors pels efectes d'una eventual sortida de França de l'euro.