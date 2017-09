Un espanyol està viu sota les runes d´un edifici després del sisme a Mèxic

La família de l'espanyol Jorge Gómez Varo, un aparellador de 33 anys que estava al seu lloc de treball quan Mèxic va patir el terratrèmol, va demanar que es posin d'acord les persones que estan treballant sobre el terreny perquè amb descoordinació podria morir. Jorge està sota les runes d'un edifici i la família té constància que és viu gràcies a una trucada telefònica d'una companya.

El germà de Jorge, Alejandro, va explicar que estan preocupats per la forma com estan transcorrent les darreres hores, ja que els arriben notícies que s'està produint molta descoordinació i que pel que sembla les seves constants vitals eren cada vegada més febles. Els equips de rescat estan molt a prop de rescatar-lo i no perden les esperances, però «el temps passa, els telèfons ja no tenen bateria, porta moltes hores sense menjar i beure i les bosses d'aire es poden acabar».

En aquest sentit, tres dies després del terratrèmol una desena d'espanyols segueixen sense ser localitzats. Fins al moment es té constància de la mort d'un espanyol resident a Mèxic, el metge madrileny de 69 anys Leopoldo Nieto Cisneros, que feia més de 40 anys que vivia al país i es trobava en un dels edificis ensorrats.

Milers de mexicans s'han mobilitzat per ajudar els damnificats del sisme, encara que en moltes ocasions resulta complicat discernir quan la seva tasca és útil o quan es converteix en un impediment. «S'agraeix la solidaritat, però a diversos centres d'apilament el trànsit de persones impedeix que protecció civil pugui entrar i complir amb la seva tasca», va explicar un dels coordinadors de brigadistes a Ciutat de Mèxic, Alejandro Martín.

Davant la catàstrofe, que ha causat fins ara 292 morts i desenes de desapareguts, «tots volen fer alguna cosa», afirma Martín, que explica que «es necessiten mans per treure runes dels edificis ensorrats», però també per repartir aliments i aigua.