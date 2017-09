May proposa seguir contribuint al Pressupost de la UE durant 2 anys

La primera ministra britànica, Theresa May, va demanar a la localitat italiana de Florència a la Unió Europea (UE) per al seu país un acord fet a mida i que permeti al Regne Unit gaudir de dos anys de transició perquè els ciutadans «s'adaptin a la nova etapa», durant els quals seguiria contribuint al Pressupost de la UE. May va oferir un discurs a Florència, bressol del Renaixement, com a gest per impulsar les negociacions entre Brussel·les i Londres de cara a la sortida del Regne Unit de la UE. Ho va fer només tres dies abans que es reprenguin les converses sobre les condicions del Brexit, previstes inicialment per al passat dia 18 i retardades fins al 25 de setembre.

En el seu discurs va destacar que el Regne Unit i la resta de països comunitaris han mantingut fins ara una sòlida relació i això col·loca els britànics en una posició diferent de negociació que altres estats que no pertanyen a la UE, com Canadà o Noruega. Negociar un pacte en matèria econòmica com ara l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Canadà, conegut com a CETA, «partiria de la premissa falsa que no hi ha hagut una regulació prèvia entre nosaltres», va indicar.

«Nosaltres no vam començar amb un full en blanc, com altres socis externs», va assenyalar May, que tampoc va dir voler una relació com la que té Noruega amb la UE a través de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que obligaria Londres a incorporar automàticament futures normes aprovades pels Vint-i-set sense poder influir en elles. Per això, May va demanar negociar un acord basat en els interessos tant del Regne Unit com de la UE.

Va manifestar que el seu país seguirà contribuint al pressupost de la UE fins al 2020 i va sol·licitar un període de dos anys de transició, després abandonar-la el març de 2019. Així, va argumentar, fins el 2021 «la gent i les empreses es beneficiarien d'un període d'ajust als nous acords».

Pel que fa a la quantitat que el Regne Unit haurà de pagar a les arques comunitàries en aplicació dels compromisos ja adquirits i per aportació a polítiques decidides amb l'acord britànic, May va assegurar que «algunes exigències són exagerades», sense esmentar xifres. I va criticar que «en aquest moment les negociacions estiguin centrades en la quantitat que abonarà el Regne Unit a la UE».

«Necessitem moure'ns i començar a parlar de la relació que tindrem en el futur», va opinar. En aquesta línia, va demanar als líders europeus que siguin «imaginatius i creatius» i va assegurar que la pròpia UE s'enfronta a un «temps excitant», amb l'inici d'«un nou capítol» a la seva història.

Per part seva, la Unió Europea va celebrar l'«esperit constructiu» de la primera ministra britànica, però va insistir que Brussel·les no obrirà negociacions sobre la futura relació fins a no veure «progressos suficients» en la proposta. «May ha expressat un esperit constructiu que és també l'esperit de la UE en aquesta negociació única», va assegurar el negociador en cap de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier.