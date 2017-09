El nombre de morts causats per l'huracà «Maria» a Dominica s'eleva a 30

Almenys 30 persones van morir a l'illa caribenya de Dominica després del pas del poderós huracà Maria. Quinze de les víctimes van perdre la vida a Pointe Michel, al sud de Roseau, capital de Dominica. L'huracà Maria va deixar tota l'illa incomunicada, sense llum i sense aigua. Una radiooient va explicar que Pointe Michel va quedar «devastada» i que el 90 per cent de les teulades es van perdre pels forts vents, d'uns 249 quilòmetres per hora. «Tot està destruït a Dominica. La meva casa ja no hi és, tot s'ha perdut. Tinc un fill i he de pensar en ell», va emfatitzar la ciutadana. Les imatges aèries són devastadores i el país sembla una zona de guerra. Les valls i muntanyes ja no són verdes, tot és marró i només queden troncs.

Paral·lelament, Puerto Rico es mobilitza per posar en marxa la reconstrucció de l'illa, encara amb greus problemes de comunicació a diversos municipis i escassetat d'aigua, menjar i combustible després del pas de l'huracà Maria, que va deixar almenys una dotzena de morts. Dos dies després que el cicló, amb categoria 5, la màxima, devastés de sud a nord Puerto Rico, estat lliure associat dels EUA, la situació segueix sent tràgica, amb un Govern que encara no està organitzat i amb por al desproveïment.