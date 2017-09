Trump substituirà el seu veto migratori per restriccions encara més dures

El president dels EUA, Donald Trump, substituirà el seu polèmic veto migratori a sis països de majoria musulmana, que expira demà, amb més restriccions que afectarien un major nombre de nacions, va informr el diari The Wall Street Journal (WSJ). En comptes d'imposar una prohibició de viatge conjunta a la nova llista de països, el Govern de Trump establirà restriccions que variaran segons el país, va afirmar el diari, que va citar com a font persones «familiaritzades amb el procés». Així, les autoritats tindrien en compte factors com la cooperació amb els Estats Units o l'amenaça que representa cada país. Inicialment, el Departament de Seguretat Nacional (DHS) va elaborar una llista de 17 països afectats per les noves directrius que no complien amb requisits com informar als EUA de la presència de terroristes coneguts o emetre passaports fiables.