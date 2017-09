Milers de persones es manifesten contra la reforma laboral de Macron

Desenes de milers de persones van sortir ahir als carrers de París per protestar contra la reforma laboral del president francès, Emmanuel Macron i, en general, contra tota la seva política social, en una manifestació organitzada pel líder de l'esquerra radical francesa, Jean- Luc Mélenchon.

La marxa, que va anar des de la plaça de la Bastilla i la de la República, va sortir després de les dues del migdia i va comptar amb un discurs de Mélenchon a partir de les cinc de la tarda. Mélenchon es va situar al capdavant del seguici, al costat d'altres dels diputats de la seva formació, la França Insubmisa, com es podia veure a la foto que va penjar al seu compte de Twitter, amb el missatge: «Resistència!» i «bravo a tots els assalariats en lluita pels nostres drets».

La proclama d'aquesta jornada de protesta, que pren el relleu de les dues convocades per diverses organitzacions sindicals -i sobretot la Confederació General del Treball (CGT) -, el 12 i el 21 de setembre, és «contra el cop d'Estat social» de Macron.

Amb aquest missatge, els convocants volen dir que Macron no té legitimitat per dur a terme -encara que figurava en el seu programa- la flexibilització del mercat laboral que va signar divendres, en la mesura que la seva victòria electoral al maig es va deure en part a votants de esquerra que li van donar suport per evitar la victòria de la ultradretana Le Pen.

També s'oposen a altres mesures, com la reducció de les ajudes a l'habitatge o l'entrada en vigor de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà (CETA).

Més enllà de la pròpia França insubmisa, havien anunciat que anaven a estar a la manifestació alguns responsables polítics, com el que va ser candidat socialista a les presidencials, Benoît Hamon, o quadres directius del Partit Comunista Francès (PCF). Una absència notable va ser la del secretari general de la Confederació General del Treball (CGT), Philippe Martínez, que havia estat al capdavant de les dues jornades de protestes sindicals. El repte per a Mélenchon ahir era aconseguir una mobilització similar a la que va obtenir el 18 de març.