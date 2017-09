Nikki Haley, la diplomàtica de moda

Amb els seus durs discursos i la seva imatge d'independent, l'ambaixadora dels EUA davant l'ONU, Nikki Haley, s'ha convertit en una de les estrelles de l'Administració Trump i en una de les figures polítiques de moda al país. Desconeguda per al gran públic fa només uns mesos, Haley apareix avui insistentment com a favorita per convertir-se en la propera secretària d'Estat i, fins i tot, com una possible aspirant a la Casa Blanca en un futur no gaire llunyà.

L'ambaixadora s'ha convertit aquesta setmana en la mà dreta del president nord-americà a les reunions que s'han celebrat a l'ONU amb motiu del debat d'alt nivell de l'Assemblea General, fòrum en el qual es va estrenar Trump. El mandatari la va triar per ser la veu dels EUA a les Nacions Unides tot i que durant la campanya electoral la llavors governadora de Carolina del Sud havia estat crítica amb ell i no comptava amb cap experiència en política exterior.

Haley va arribar a l'ONU al gener i ho va fer marcant el terreny. En les seves primeres paraules a Nova York, la diplomàtica va avançar que el seu pla passava per fer valer la «força» dels EUA, donar suport als seus aliats i assegurar-se que aquests tornessin el suport.

«D'aquells que no ens donin suport, n'anotarem els noms. Ens assegurarem de respondre a això adequadament», va dir en unes primeres paraules molt recordades a les Nacions Unides.

Des de llavors, s'ha caracteritzat per la seva fèrria defensa d'Israel, les seves dures crítiques a països com Veneçuela i per les seves gestions per endurir la pressió contra Corea del Nord. Aquest mes ha aconseguit una petita victòria liderant l'aprovació d'una ràpida resolució amb més sancions econòmiques a Pyongyang després de la seva última prova nuclear.

Allunyada del soroll de Washington i els constants embolics a la Casa Blanca, tot i que forma part del Gabinet de Trump, Haley s'ha forjat una imatge d'independent, tot i que les seves postures no es diferencien en general de les tradicionals del Partit Republicà en qüestions internacionals.

Per exemple, ha utilitzat un to més dur cap a Rússia que el del seu Govern i fa habitualment un major èmfasi en assumptes de drets humans.

Aprofitant el perfil baix adoptat pel secretari d'Estat, Rex Tillerson, Haley s'ha convertit ràpidament en una de les principals veus de Washington en matèria exterior. L'aparent falta de sintonia entre Tillerson i Trump ha disparat en les últimes setmanes les especulacions sobre una possible sortida del Govern de l'actual cap de la diplomàcia. Si aquesta es produís, el nom de Haley és el més pronunciat en els mitjans nord-americans com a substituta.

Molts analistes consideren que l'ambaixadora davant l'ONU estaria treballant el terreny per optar a la Casa Blanca en el futur. Segons el portal Politico, el Partit Republicà està ja recollint informes sobre diverses figures republicanes que podrien desafiar Trump el 2020 o optar a la presidència si ell no es presenta a la reelecció, i Haley és una d'elles.

L'ambaixadora davant l'ONU es presenta com una figura molt diferent a la del magnat novaiorquès, un contrast que va tornar a fer-se evident amb la criticada reacció de Trump a la demostració de força de neonazis i supremacistes blancs a Charlottesville (Virginia).

Al juny de l'any 2015, Nikki Haley va viure un dels moments clau de la seva carrera com a governadora de Carolina del Sud, quan un jove blanc va matar nou feligresos negres en una església de Charleston intentant de provocar una guerra racial. Haley va tenir llavors un paper clau a l'hora de calmar els ànims i de portar els legisladors estatals a retirar la bandera confederada del seu Capitoli després de més de mig segle onejant com a símbol del passat de segregació i esclavitud al sud dels Estats Units.