Un nou terratrèmol torna a sacsejar Mèxic i dispara totes les alarmes

Un sisme de magnitud 6,1 graus en l'escala de Richter va tornar ahir a sacsejar el centre i sud de Mèxic, tot desfermant les alarmes quatre dies després un gran terratrèmol causés unes 300 víctimes a la capital mexicana, segons va informar el Servei Sismològic Nacional (SSN).

El moviment sísmic es va registrar a les 7.53 hora local i el seu epicentre es va localitzar set quilòmetres a l'oest d'Unión Hidalgo, a l'estat meridional d'Oaxaca, la mateixa zona on el passat 7 de setembre un terratrèmol de 8,2 graus, el més poderós des de 1932, va causar 98 morts.

L'alarma va sonar gairebé un minut abans que es pogués sentir la tremolor a Ciutat de Mèxic, cosa que va permetre a molts habitants de la capital abandonar les seves llars i repetir les escenes de fa només quatre dies, quan un altre sisme es va sentir amb més força i va destruir 38 edificis , en alguns dels quals continuen les tasques de rescat. Aquesta vegada el sisme, l'epicentre del qual es va situar a una profunditat de 75 quilòmetres, va sorprendre la majoria dels habitants de la capital quan dormien.



Sense afectacions al DF

A la Ciutat de Mèxic i va haver una «percepció lleugera» i no va causar afectacions, va assenyalar elcoordinador nacional de Protecció Civil, Luis Felipe Pont, que va assegurar estar en comunicació amb els estats de Chiapas i Oaxaca. En declaracions a Milenio Televisión, va dir que té informes que es va sentir «fort sobretot a l'Istme de Tehuantepec» i va assenyalar que per protocol es van aturar les tasques de rescat mentre es revisaven les infraestructures on s'està treballant.

Aquestes tasques «es reiniciaran després de la revisió», va explicar, amb la voluntat de determinar si hi va haver moviments o col·lapse, va indicar Pont, si bé va afegir que per la forma en què es va sentir a la Ciutat de Mèxic no semblava que fos el cas. «Demanem a tota la població mantenir la calma», va demanar el govern mexicà.

El director del Centre Nacional de Prevenció de Desastres (CENAPRED), Carlos Valdés, va afirmar que el sisme va ser una rèplica del que va succeir el 7 de setembre. Per la «magnitud» que va tenir aquest terratrèmol, va assenyalar Valdés, «pot generar rèpliques com la que hem vist el dia d'avui».