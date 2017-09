Un projecte per lluitar contra el canvi climàtic

? La Unió Europea demostra amb aquest projecte la seva voluntat de participar en els esforços per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el context de l'Acord de París, així com la seva intenció per combatre la desforestació dins de la iniciativa REDD +, conformada per diversos països . La Unió Europea lluita perquè la temperatura de planeta no pugi més de 2 graus i actualment emet normes perquè aquest augment en no sigui superior a l'1,5 en escala global.