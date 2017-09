Un jutge de menors: 'Les nenes es fan fotos com si fossin putes'

"Perdoneu-me l'expressió... les nenes actualment es fan fotos com si fossin putes". Aquestes són les declaracions realitzades pel popular jutge de Menors de Granada, Emilio Calataiud, durant la seva intervenció d'aquest dilluns al programa 'La Mañana' de la Primera de Televisió Espanyola, que durant tot el dia ha provocat una gran indignació a les xarxes socials.



El jutge, convidat pel magazín presentat per María Casado, participava en la secció per oferir el punt de vista de "una de les veus més experimentades en aquest assumpte", segons descriu Casado, sobre les agressions de menors als seus pares. Sobre aquest tema, Calataiud va revelar que no només augmentava el nombre de menors que agredeixen als seus pares, sinó que també augmenta el nombre d'agressors que "cada vegada són més petits".







Fins a aquell moment el jutge va mantenir la línia expressiva a la qual té acostumada l'audiència. No obstant això, durant la seva intervenció també se li va demanar opinió sobre la recent defunció de la influencer Celia Fuentes. Aquest va ser el moment en el qual el jutge amb total claredat iva expressar que"les nenes es fan fotos com si fossin putes". L'allau de critiques rebudes a través de Facebook i Twitter no s'ha fet esperar. El jutge continua amb la polèmica aclarint les seves paraules i intencions a través del seu blog, l'última entrada del qual titula "Hi ha nenes, i nens, que es fan fotos com si fossin putes, i putos i les pugen a les xarxes..."