El Kurdistan iraquià decideix el seu futur amb un referèndum

Els centres electorals a la regió autònoma del Kurdistan iraquià han obert les portes a les 08.00 hora local (05.00 hora GMT) per votar a favor o en contra de la independència en un referèndum marcat per la tensió entre Bagdad i Erbil, la capital kurda.

Com a mínim 5,3 milions de kurds estan cridats a a les urnes, en una votació que conclourà a les 18.00 hora local (15.00 GMT), en les quatre províncies de la regió kurda: Dohuk, Erbil, Suleimaniya i Halabja, així com en els territoris disputats entre els dos governs en les províncies de Kirkuk, Diyala i Nínive.

A l'escola Hedi, a l'oest de Erbil, les cues per entrar al centre de vot just abans de la seva obertura es dividien en dos: els homes a la dreta, mentre que les dones i els nens se situaven en l'esquerra.

Després votar sí a l'urna, Hussein Abdelsharif, de 44 anys, ha assegurat a Efe que vol la independència perquè el seu desig és que, per fi, "el Kurdistan es converteixi en un país".

D'acord amb les xifres de l'Alta Comissió Electoral del Kurdistan, almenys 3,2 milions de persones estan cridades per acudir a les quatre províncies sota l'autonomia del Kurdistan, amb Suleimaniya on més cens hi ha registrat.

A més, 1,9 milions de kurds podran emetre el seu vot en els territoris disputats, la sobirania dels quals és reclamada tant pels kurds, que els controlen de facto, com per Bagdad, qui els administrava abans de la irrupció en 2014 del grup terrorista Estat Islàmic (EI).

Els resultats es donaran a conèixer en un termini de 24 a 48 hores després del tancament de les urnes i el recompte de les paperetes en què respondran "Sí" o "No" a la pregunta, traduïda en kurd, àrab, turcman i assiri : "Vol que la regió del Kurdistan i les zones kurdes fora de l'administració de la regió es converteixin en un estat independent?" .

La diàspora kurda ja va començar a votar per mitjans electrònics el passat 23 de setembre i el termini es perllonga fins avui. Segons la comissió electoral, uns 150.000 kurds emetran la seva decisió des de l'estranger.

A més, segons la comissió, almenys 136 equips d'observadors internacionals estan registrats per al referèndum, entre ells, dos polítics bascos: el senador Jon Iñarritu del partit Euskal Herria Bildu (EH-Bildu) i el responsable de l'àrea de Relacions Exteriors del Partit nacionalista Basc (PNB), Mikel Burzako.

Aquest plebiscit es produeix en un moment de gran tensió entre Bagdad i Erbil, enmig d'exigències per part del Govern central al Kurdistan per lliurar el control dels seus passos fronterers, entre ells els aeroports, entre altres mesures, va dir ahir a la nit el primer ministre iraquià , Haidar al Abadi.

Aquesta declaració es va produir després que el president kurd, Massud Barzani, digués ahir en una roda de premsa a Saladí, al nord d'Erbil, que estaven disposats a negociar amb Bagdad després del referèndum, però que no tornarien a l ' "acord fallit" , en al·lusió a la Constitució de 2005 que reconeix al Kurdistan com autonomia i l'Iraq com a Estat federal.

A més, les potències occidentals han rebutjat frontalment aquesta consulta, sobretot Iran, que va tancar ahir l'espai aeri amb el Kurdistan, així com Turquia, que va assegurar que aquest referèndum és una "amenaça nacional" per a la regió.