Merkel guanya els quarts comicis, s'enfonsa la socialdemocràcia i la ultradreta irromp

La cancellera alemanya i líder cristianodemòcrata, Angela Merkel, va guanyar ahir les seves quartes eleccions generals en una jornada marcada per l'enfonsament socialdemòcrata i la irrupció com a tercera força del Bundestag (Parlament) de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD). A l'hora de tancar aquesta edició, les projeccions de vot donaven a la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel i la seva agermanada Unió Socialcristiana (CSU) de Baviera un 33% dels vots, vuit punts menys que fa quatre anys, però dotze més que el Partit Socialdemòcrata. Sota el lideratge de l'expresident del Parlament Europeu (PE) Martin Schulz, els socialdemòcrates van encaixar el seu pitjor resultat en unes generals des de la Segona Guerra Mundial, amb entorn del 21% dels vots.

Mentrestant, el discurs islamòfob de l'AfD va rebre el suport de més del 13% dels electors, segons aquestes projeccions, evidenciant el rebuig de part important de la població a l'acollida a Alemanya de més d'1,3 milions de sol·licitants d'asil des de 2015. És la primera vegada que una formació d'aquest espectre entra al Bundestag des dels anys 50 i, tot i que ja tenia escons a 13 de les 16 cambres regionals del país, la presència a escala federal multiplicarà la seva ressonància i el seu finançament públic.

Si l'SPD no s'asseu de nou a negociar, com sembla ser la seva intenció, la cancellera només pot intentar un inèdit tripartit en l'àmbit ederal amb els liberals de l'FDP i Els Verds, dues formacions amb programes en molts punts antagònics i que van aconseguir una mica més del 10% i del 9 % dels vots, respectivament. Seria l'anomenada «coalició Jamaica», ja que els conservadors s'identifiquen amb el negre i els liberals amb el groc, els mateixos que la bandera d'aquest país, però el líder de l'FDP, Christian Lindner, no va voler donar-la per feta.

Els liberals, que han fet coalicions tant amb conservadors com amb socialdemòcrates en les últimes dècades, van quedar fora del Bundestag després de governar al costat de Merkel a la seva segona legislatura. Lidner va advertir que no es deixaran pressionar per entrar en un executiu «només perquè l'SPD, per raons tàctiques, es passi a l'oposició». «No serem un soci fàcil», va destacar per la seva part la candidata dels Verds, Katrin Göring-Eckardt.

Amb ells haurà de negociar en les pròximes setmanes i potser mesos Merkel, que abans dels comicis només havia descartat com a possibles aliats a l'AfD i l'Esquerra, darrera força al Bundestag amb el 8% dels vots.

Merkel va admetre que hauria desitjat un millor resultat a les eleccions generals, però va afegir que el seu partit ha rebut l'encàrrec de tornar a formar govern i que assumirà aquesta responsabilitat amb altres socis. «No cal donar-li voltes a l'assumpte, esperàvem un millor resultat però no hem d'oblidar que hem passat per una difícil legislatura. En tot cas, hem aconseguit els nostres objectius estratègics, que era seguir sent el partit més fort i que no es pot formar govern en contra nostra», va afirmar. «Tenim l'encàrrec de formar govern i assumirem aquesta responsabilitat en diàleg serè amb altres socis», va assenyalar la cancellera.

En tot cas, el bon resultat de la ultradreta és una bufetada a Merkel i la CDU. La cancellera va prometre que intentarà recuperar els votants d'AfD a través de la solució de problemes, dissipant els seus temors i, sobretot, «amb una bona política».

Dia «difícil i amarg»

Per la seva banda, Schulz va reconèixer la seva clara derrota en una breu compareixença una hora després que tanquessin els col·legis electorals i va parlar d'un dia «difícil i amarg per a la socialdemocràcia» i una jornada «dramàtica». «Hem fallat en el nostre objectiu», va reconèixer Schulz, que va considerar que l'SPD no ha sabut «convèncer» la seva base electoral tradicional.

Segons la seva opinió, la «tasca» de l'SPD ara és «liderar l'oposició», descartant d'aquesta manera l'opció de reeditar l'actual gran coalició de conservadors i socialdemòcrates. El candidat socialdemòcrata va assegurar a més que compta amb el «total suport» de la direcció del partit per seguir a la presidència de la formació i dirigir la seva renovació.

El candidat de la ultradretana Alternativa per a Alemanya, Alexander Gauland, va assegurar que els alemanys «recuperaran» el seu país. «Aquest Govern que es prepari, perquè anirem a per ell», va advertir Gauland, tot afegint que «recuperarem el nostre país i el nostre poble i canviarem aquest país». El candidat ultradretà va assegurar que si el partit ha aconseguit aquests resultats és gràcies a l'«idealisme» dels que li donen suport i va afirmar que «el que pensa la gent al carrer tornarà a tenir un lloc al Bundestag».