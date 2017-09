Sis persones ferides en un centre comercial de Londres en un atac amb àcid

Sis persones van resultar ferides a prop d'un centre comercial a l'est de Londres després de patir un suposat atac amb àcid. Els agents es van traslladar al Centre de Stratford, situat davant l'enorme centre comercial de Westfield, davant la denúncia d'un altercat entre dos grups d'homes i en el qual va ser llançada una substància nociva. Els equips de les ambulàncies van atendre sis homes al lloc dels fets per les seves ferides i tres d'ells van haver de ser traslladats a l'hospital. La policia va revelar que un noi de 15 anys va ser detingut com a sospitós d'ocasionar danys físics amb relació a l'incident. El fet que es pensés que els ferits estaven ubicats a diferents llocs va fer témer inicialment que es tractés d'un atac amb àcid perpetrat a l'atzar. No obstant, la Policia Metropolitana va aclarir que les víctimes tenien relació entre elles. Ade Adelekan, de Scotland Yard, va dir que es va tractar d'«un incident en què van estar implicats dos grups».