Busquen 40 desapareguts entre les runes d´un edifici de Ciutat de Mèxic

L'edifici d'oficines de l'avinguda d'Álvaro Obregón 286, en el qual hi ha al voltant de 40 desapareguts, s'ha convertit en la zona zero de les operacions de rescat a la Ciutat de Mèxic, castigada pel terratrèmol de dimarts passat. Les unitats de rescat enviades per Israel i Espanya, al costat dels serveis de protecció civil i voluntaris mexicans, treballen contra rellotge dia i nit sobre les runes d'aquest edifici per intentar trobar amb vida els sepultats.

La xifra de morts pel terratrèmol del passat 19 de setembre al centre de Mèxic va pujar a 324, sent la capital del país la que registra més morts, amb 186, va informar el coordinador nacional de Protecció Civil, Luis Felipe Puente.

Tenint en compte el nombre de desapareguts a l'edifici de l'avinguda d'Álvaro Obregón, es tem que la xifra total de morts sobrepassi els 360, a la qual cal afegir els 98 morts del sisme del 7 de setembre i els quatre morts dissabte a un altre tremolor de magnitud 6,1 a l'escala de Richter.

«L'operació de rescat és enormement difícil perquè l'edifici de sis plantes va col·lapsar en qüestió de minuts», va explicar el capità Juan Carlos Peñas, cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'Exèrcit espanyol.

Els 54 militars espanyols coordinats per un director d'emergències mexicà estan intentant obrir un túnel des de la part superior per arribar a dos patis interiors de l'edifici i a l'escala per poder confirmar si hi ha supervivents entre les runes.