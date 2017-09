Londres condiciona la factura que haurà de pagar pel Brexit a un nou context

El Regne Unit va assegurar que només hi haurà una solució sobre la factura que haurà d'abonar per sortir de la Unió Europea (UE) «en el context» de la futura relació entre les dues parts, fet que la Unió rebutja tractar fins a no aconseguir avenços suficients en la primera fase de la negociació del Brexit.

«El Regne Unit farà honor als compromisos que ha fet durant el període de la seva pertinença a la UE. Però és obvi que aconseguir una conclusió sobre aquest assumpte només es podrà fer en el context i d'acord amb una nova profunda i especial relació amb la UE», va dir Davis abans d'iniciar-se la quarta ronda de negociació per al Brexit. La factura de sortida és un dels principals esculls que la UE i Londres han de solucionar, i que a Brussel·les es xifra entre 60.000 i 100.000 milions.

Davis va afirmar sobre l'acord financer, el qual forma part de la «retirada fluïda i ordenada del Regne Unit», que «no volem que els nostres socis de la UE es preocupin sobre si hauran de pagar més o rebre menys durant la resta de l'actual pla pressupostari (2014-2020), com a resultat de la nostra decisió de marxar».

«El Regne Unit està absolutament compromès a treballar en els detalls», va assenyalar Davis, que va assegurar que el seu país està fent «propostes concretes» i que «no hi ha excuses per interposar-se en el camí del progrés», seguint el discurs pronunciat per la primera ministra britànica, Theresa May, dimecres passat a Florència (Itàlia).