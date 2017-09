Un mort i set ferits en un tiroteig en una església dels Estats Units

Almenys una persona va morir i set van quedar ferides en un tiroteig ocorregut als EUA en una església d'Antioch, prop de la ciutat de Nashville (estat de Tennessee), va informar la Policia, en precisar que el responsable està entre els ferits. El succés es va produir cap al migdia a la Capella de l'Església de Crist de Burnette a Antioch, a uns 15 quilòmetres al sud-est de Nashville, on es trobaven unes cinquanta persones. En el seu compte de la xarxa social Twitter, el Departament de Policia de Nashville va indicar que una dona va ser trobada morta a l'aparcament de l'església i set innocents van resultar ferits. «El pistoler està ferit a l'hospital», va assenyalar la Policia a la xarxa social, tot puntualitzant que l'atacant, identificat com Emanuel Kidega Samson, de 25 anys, va entrar a l'església per la porta del darrere de l'edifici i va començar a disparar «de manera indiscriminada».

Un acomodador del temple va resultar també ferit com a resultat dels cops etzibats per l'agressor. Com a conseqüència d'aquest forcejament, l'atacant «es va disparar a si mateix» de manera accidental, tot i que les seves ferides «no constitueixen una amenaça per a la seva vida», va explicar el portaveu de la Policia Don Aaron en declaracions als periodistes.