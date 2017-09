Trump inclou Veneçuela entre els països afectats pel veto migratori

El president dels EUA, Donald Trump, va substituir el seu polèmic veto migratori a sis països de majoria musulmana, que va expirar diumenge, amb un decret que imposa restriccions a vuit nacions, entre elles Veneçuela. Els països afectats són Iran, Líbia, Síria, Iemen, Somàlia, el Txad, Corea del Nord i Veneçuela, va explicar Trump en una proclamació presidencial que, segons la Casa Blanca, té la mateixa força d'una ordre executiva i que entrarà en vigor el 18 d'octubre. «Com a president, he d'actuar per protegir la seguretat i els interessos dels EUA i el seu poble», va escriure en la notificació oficial el governant.

A més, Trump va guanyar temps per defensar davant el Tribunal Suprem el seu nou veto migratori, ja que els nou jutges del Tribunal Suprem van emetre una breu notificació per cancel·lar temporalment l'audiència prevista per al 10 d'octubre i van demanar a les parts que, abans del 5 d'octubre, lliurin nous documents amb la seva argumentació per defensar o oposar-se al veto del president nord-americà.

Paral·lelament, Corea del Nord va elevar el to del seu discurs bèl·lic i va assegurar que els EUA li han declarat la guerra, de manera que es reserva «tot el dret» a fer «contramesures» per defensar-se, com per exemple fer caure avions dels EUA. Així ho va assenyalar el ministre d'Exteriors del règim de Pyongyang, Ri Yong Ho, en declaracions a Nova York, on es trobava per participar en els debats de l'Assemblea General de l'ONU.

«Tothom ha de recordar clarament que van ser Estats Units els que van declarar la guerra al nostre país», va afirmar Ri. «La carta de l'ONU estipula que els seus països membres tenen el dret a defensar-se a si mateixos», va afegir. Segons Ri, la «declaració de guerra» sorgeix de comentaris fets a l'Assemblea General de l'ONU pel president nord-americà dimarts passat, i d'un missatge que va tuitejar dissabte.

En aquest sentit, el Govern nord-americà va negar haver declarat la guerra a Corea del Nord i va advertir que Pyongyang no té dret a disparar contra els seus avions si es troben sobre aigües internacionals.