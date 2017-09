Asseguren que l'últim llançament d'un míssil per part de l'Iran no es va produir

L'últim llançament d'un míssil balístic iranià, que va ser condemnat pel president Donald Trump, no va arribar a succeir, i les imatges que es van difondre del mateix dataven de fa més de set mesos, segons va informar la cadena de televisió nord-americana Fox News. La cadena conservadora, que va citar com a font dos funcionaris nord-americans que van demanar l'anonimat, va assegurar que el llançament va ser «fals» i que l'Iran va presumir del mateix utilitzant imatges d'un llançament fallit d'un míssil que va tenir lloc a finals del mes de gener passat. Preguntat sobre el tema, un alt funcionari del Departament d'Estat va assenyalar únicament que els Estats Units «estan avaluant els informes» sobre l'hipotètic llançament un míssil balístic per part de l'Iran, i es va negar a fer comentaris sobre «temes d'intel·ligència que no han de ser de domini públic».