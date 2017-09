La copresidenta del partit d'ultradreta alemany abandona la formació

La copresidenta de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD), Frauke Petry, va anunciar que abandonarà el partit, encara que no va precisar quan, després de comunicar dilluns per sorpresa que no formarà part del grup parlamentari de la formació. «Està clar que aquest pas es donarà», va assegurar Petry a Dresden, capital de Saxònia, estat federat pel qual l'encara copresidenta de l'AfD va aconseguir un escó en els comicis generals de diumenge.

Poc abans, l'AfD celebrava la primera reunió dels seus parlamentaris després de convertir-se en tercera força al Bundestag (cambra baixa) amb el 12,6% dels vots, amb el dubte de si la sortida de Petry podria arrossegar més diputats.

El candidat de l'AfD a la Cancelleria, Alexander Gauland, va expressar la seva esperança que no hi hagi més sortides del grup parlamentari, però va afegir que no pot «mirar dins dels caps de la gent». Paral·lelament, l'altra candidata a les eleccions, Alice Weidel, que va dir no tenir explicació per la decisió de Petry, va assegurar que la renúncia de la copresidenta a formar part del grup parlamentari de l'AfD «no reflecteix una tendència».

El grup conservador de la cancellera Angela Merkel, format per la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la seva ala bavaresa, la Unió Socialcristiana (CSU), va començar així mateix les seves sessions, marcades per la necessitat de buscar socis per aconseguir un Govern estable, després d'haver-se imposat en els comicis amb el 32,9% dels vots.

La reedició d'una gran coalició queda gairebé descartada després que el fins ara cap del grup parlamentari socialdemòcrata, Thomas Oppermann, confirmés el que ja va avançar dilluns el líder del partit, Martin Schulz: que la formació passarà a l'oposició, després d'haver obtingut un 20,5% de vots, el pitjor resultat de la seva història.