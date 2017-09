Detenen a Màlaga un capo de la màfia russa i el president del Marbella

La Guàrdia Civil va detenir a Màlaga onze persones, entre elles un dels capos de la màfia russa Solntsevskaya, Arnold Arnoldovich Tamm, i el president del Marbella Club de Futbol, Alexander Grinberg, a més del seu vicepresident, per suposadament blanquejar més de 30 milions d'euros. L'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció 1 de Marbella i la Fiscalia Anticorrupció, ha desarticulat les estructures establertes a Espanya de les organitzacions criminals russes Solntsevskaya i Izmailovskaya, rivals a Rússia però associades a Espanya. Entre els arrestats hi ha Tamm, vinculat amb Semion Mogilevich, una de les deu persones més buscades per l'FBI i Interpol per ser un dels principals caps del crim organitzat de països de l'Est a nivell mundial i haver defraudat més de 150 milions de dòlars.

Tamm va ser arrestat a Marbella i els agents van procedir a més a escorcollar diverses empreses relacionades amb la màfia, entre elles Agua Sierra Mijas, el golf Dama de Noche i el Marbella Club de Futbol. Aquestes tres empreses rentaven diners a Espanya procedents de les activitats il·legals de la màfia russa. Les forces de seguretat calculen que haurien blanquejat més de 30 milions d'euros.