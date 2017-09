Donald Trump assegura que «Espanya és un gran país i hauria de romandre unit»

El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que «Espanya és un gran país i hauria de romandre unit», en referència al referèndum per a la independència que pretén celebrar el Govern català diumenge que ve. Trump va parlar sobre la consulta en una conferència de premsa conjunta amb el cap del Govern espanyol, Mariano Rajoy, des de la Rosaleda de la Casa Blanca després d'un esmorzar de treball.

En resposta a una pregunta durant aquesta conferència sobre si dóna suport a l'actuació del Govern espanyol davant d'aquest referèndum, Trump va assegurar que «jo només puc parlar per mi, m'agradaria que Espanya continués estant unida». «Crec que ningú sap si ells (els catalans) tindran un vot, crec que el president Rajoy els dirà que no tindran un vot, però crec que la gent s'ha oposat molt a això», va afegir Trump.

En resposta a una pregunta posterior també sobre el tema del referèndum, Trump va afirmar que ell creu que els catalans «han estat parlant d'això (la independència) durant molt de temps», però que en enquestes «precises» un veu que «ells estimen el seu país, estimen Espanya i no se n'anirien». «Jo estic per una Espanya unida i parlo com a president dels Estats Units, com algú que té un gran respecte pel vostre president i realment un gran respecte pel vostre país», va emfatitzar Trump.

«Realment crec que la gent de Catalunya es quedarà a Espanya, i crec que seria estúpid no fer-ho, estem parlant de quedar-se en un país veritablement gran, bonic i històric», va afegir el president nord-americà.

Per part seva, Rajoy va qualificar de «disbarat» que el Parlament declarés la independència de Catalunya després de l'1 d'octubre i va considerar que l'únic que hi pot haver aquell dia és «enrenou i soroll», però no un referèndum. El president del Govern va destacar que tothom sap que no es pot celebrar una consulta perquè no hi ha ni junta electoral, ni un equip a la Generalitat organitzant la consulta, ni paperetes, ni locals, ni persones a les taules. «El que hi pot haver és enrenou, hi pot haver soroll, però el que no hi pot haver és un referèndum vàlid, democràtic i amb un mínim de garanties», va reiterar.

Per això, va concloure que el més sensat en una situació com aquesta és tornar al sentit comú i «acabar amb tota aquesta història que l'únic que fa és generar divisió i tensions». «No aporta res de bo al conjunt dels ciutadans i jo espero que el que es produeixi a la major celeritat possible, si és possible abans del dia 1 i, si no, immediatament després, és el pas a una nova etapa on s'imposi la llei, la democràcia, el diàleg i el sentit comú», va insistir.



Continua la tensió amb Corea

Per altra banda, el president dels EUA va insistir que es reserva l'«opció militar» per respondre a Corea del Nord i va advertir que aquesta via seria «devastadora» per al país asiàtic, i alhora va assegurar que les seves amenaces són simples «respostes» a les del líder nord-coreà, Kim Jong-un.

Trump va opinar que el líder nord-coreà «està actuant molt malament, dient coses que mai, mai, haurien de dir-se». «I estem responent a aquestes coses, però és una resposta, no és una declaració inicial», va assenyalar. El magnat també va agrair a Espanya «la seva recent decisió d'expulsar l'ambaixador de Corea del Nord» a Madrid i pel seu suport als esforços nord-americans «d'aïllar al brutal règim nord-coreà». Rajoy va regalar un pernil a Trump amb motiu de la seva visita a la Casa Blanca. També fa tres anys i mig, quan Rajoy va ser rebut per Barack Obama, va obsequiar-lo amb aquest producte típic.