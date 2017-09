Macron proposa més integració a la UE per combatre els nacionalismes

El president francès, Emmanuel Macron, va proposar un salt en la integració europea per evitar que el Vell Continent perdi la cursa de la globalització i evitar la tornada dels dimonis del passat, en particular el nacionalisme, però assumint que s'haurà de fer a diverses velocitats. En un discurs amb el qual va voler marcar una fita del seu mandat a l'amfiteatre més important de la Universitat de la Sorbona de París i davant d'un públic guanyat a la seva causa, Macron va fixar com a repte «la refundació d'una Europa sobirana, unida i democràtica».

No només va presentar una llarga llista de reformes concretes del funcionament de la UE, algunes de les quals -com les fiscals- li generaran forta oposició, sinó que a més va defensar un mètode per a realitzar-les que pretén trencar amb la forma en què s'ha dut a terme la construcció europea.

La seva idea és que en les properes setmanes es posi en marxa un grup amb els estats que voluntàriament vulguin avançar més ràpid i amb les institucions europees perquè, d'aquí a l'estiu de l'any que ve, col·loquin sobre la taula les mesures pertinents.

A més, això es veuria alimentat amb un altre procés que vol que es dugui en paral·lel, el de les anomenades «convencions democràtiques», en què participarien durant sis mesos també el 2018 els ciutadans dels països que també es mostressin disposats a organitzar-les. Seria «un debat obert, lliure, europeu» i, sobretot, una forma d'implicar la població i acabar amb la impressió que la construcció europea es fa en els últims temps amb por de qualsevol consulta.

La forma de coronar aquest procés seria que els temes de discussió d'aquestes convencions democràtiques fossin l'eix cardinal de la campanya de les eleccions europees de 2019, en què va dir que voldria que hi hagués llistes «transeuropees», per exemple aprofitant els 73 escons que deixaran els britànics pel Brexit. Macron va insistir que «cap país ha de poder bloquejar els que volen avançar més ràpid» i que «Europa avançarà per l'ambició d'uns pocs», i va fer una crida per impedir «el replegament nacional».