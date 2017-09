ONG denuncien que el Govern no ha complert les promeses amb els refugiats

El dia que es complia el termini que es van donar els Estats europeus fa dos anys per complir amb les quotes de reubicació i reassentament de refugiats, diverses ONG van acusar de l'incompliment d'aquests contingents el Govern, que va admetre no estar «satisfet», tot i que té la «consciència molt tranquil·la». Espanya va assumir l'acollida de 17.337 sol·licitants d'asil i refugi, dels quals ha traslladat 1.983 persones. D'aquesta xifra, va acceptar el trasllat des de Grècia i Itàlia de 9.323 refugiats en un compromís d'obligat compliment, dels quals n'han arribat 1.279.

En un segon acord, els països europeus es van comprometre a reassentar refugiats que porten diversos anys vivint a camps habilitats per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) a països com Líban, a més de migrants que estan a Turquia. Espanya va acordar portar-ne 1.449 i han arribat 704.

Aquestes xifres van ser denunciades per Amnistia Internacional i Xarxa Solidària al Congrés i a la Puerta del Sol amb l'objectiu que els dirigents polítics no oblidin els refugiats. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va reconèixer que «ha estat impossible complir els compromisos».