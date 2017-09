Retard en l'aprovació dels Comptes per la manca de suport al Govern

Montoro va prometre que hi haurà Comptes aquest any.

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va assegurar que els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 seran «una realitat» i que arribaran a les Corts aquest any, una afirmació formulada poc després d'anunciar el retard en l'aprovació dels Comptes per la manca de suport dels partits. Durant la seva intervenció a la sessió de control al Govern al Senat, Montoro va destacar que el projecte pressupostari -que havia d'aprovar-se divendres al Consell de Ministres però que finalment es retarda sense data- arribarà al Senat «en els propers mesos, abans de final d'any».

La Constitució, al seu article 134.3, fixa que el «Govern haurà de presentar davant el Congrés els Pressupostos Generals de l'Estat almenys tres mesos abans de l'expiració dels de l'any anterior». Això posa com a data límit el proper 30 de setembre. També afegeix que, si la Llei de Pressupostos no està aprovada «abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els pressupostos de l'exercici anterior fins a l'aprovació dels nous».

Segons van explicar fonts parlamentàries, no presentar els Comptes en aquest termini que fixa la Constitució no té «conseqüències jurídiques». I davant la decisió anunciada pel Govern de no portar-los divendres al Consell de Ministres s'obren dues possibilitats. La primera, que el retard en la presentació, i la posterior tramitació parlamentària porti a estar l'1 de gener de 2018 sense els nous pressupostos aprovats i, per tant, es prorroguin automàticament els comptes de 2017 fins que entrin en vigor els nous. La segona és que, accelerant els tràmits i escurçant terminis, el Govern aconsegueixi tenir aprovats els Comptes abans de l'1 de gener.



L'optimisme de De Guindos

Paral·lelament, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, es va mostrar convençut que el Govern aconseguirà els suports parlamentaris necessaris per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018. «Jo sóc optimista, espero que s'aconsegueixi aprovar els pressupostos, perquè són més els que trauran Espanya del braç correctiu del procediment de dèficit excessiu», va dir el ministre als passadissos del Senat, on va afegir que «més enllà del suport de Ciutadans» s'aconseguiran «altres».

Per part seva, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va confirmar que el grup parlamentari socialista presentarà uns pressupostos alternatius, en els quals apostarà per una política fiscal diferent, així com acabar amb la precarietat laboral i garantir el sistema públic de pensions. Sánchez ho va comunicar als diputats i senadors del PSOE en una reunió amb els dos grups parlamentaris celebrada a la Cambra Alta, i els va explicar que amb aquesta iniciativa el seu propòsit és «demostrar» que hi ha «una forma diferent» de respondre a la crisi i a la «desigualtat» que estan patint «moltíssimes» persones.

Els socialistes consideren igualment que hi ha una altra manera de «reconciliar els pobles d'Espanya» i que es pot aconseguir pressupostàriament mitjançant «una política fiscal diferent» i unes polítiques del «benestar» i de finançament autonòmic totalment diferenciades de les que porta a terme el Govern del Partit Popular.