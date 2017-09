Balears Les acusacions demanen que Matas pagui 1,2 milions d'euros

La Fiscalia i l'Advocacia de la Comunitat de les Balears van ampliar la seva petició inicial de responsabilitat civil per a l'expresident Jaume Matas i van sol·licitar que sigui condemnat al pagament en concepte de responsabilitat civil dels 1,2 milions que el Govern va pagar a l'arquitecte Santiago Calatrava. Així ho van expressar la fiscal i la lletrada de l'acusació particular en acabar el segon dia de judici a l'Audiència de Palma contra Matas per prevaricació i tràfic d'influències.