Confirmen 154 intoxicats per tonyina adulterada el 2017

El ministeri de Sanitat va confirmar la intoxicació aquest any de 154 persones a Espanya i a altres països europeus per consumir tonyina espanyola en males condicions i que almenys 105 casos estan relacionats amb productes de la marca Almeria Garciden. L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) va informar que durant el 2017 ha gestionat 15 alertes per presència d'altes concentracions d'histamina a la tonyina.

Les altes concentracions d'histamina a la tonyina, i a altres peixos com el verat, té lloc per les males condicions de conservació dels peixos, i produeixen una intoxicació alimentària que generalment no és greu. La Comissió Europea va enviar una carta a Espanya el 14 de setembre mostrant la seva «preocupació» i requerint informació sobre les actuacions realitzades per fer front i aturar les males pràctiques en la manipulació de la tonyina. L'ús fraudulent de substàncies vegetals que acoloreixen la tonyina perquè sembli més fresca està relacionat també amb la presència d'histamina.