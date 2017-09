Detenen un jove espanyol a Bèlgica que liderava una cèl·lula de l´Estat Islàmic

Les forces de seguretat van arrestar a Zaventem (Bèlgica) un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i ascendència marroquina, per la seva presumpta integració a l'Estat Islàmic, per al qual captava i adoctrinava nous membres. El detingut constituïa l'última baula de l'anomenada «branca belga», una cèl·lula encarregada d'ampliar i enfortir una xarxa internacional de reclutament de nous adeptes per al terrorisme gihadista.

El terrorista, detingut per la policia belga en el marc d'una operació desenvolupada per la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, liderava una cèl·lula que, després de dos intents fallits de viatjar a Síria i l'Iraq, s'havia centrat en accions terroristes a Europa, en particular a Bèlgica, on va arribar a assenyalar objectius concrets.

Sobre l'arrestat havia una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (Oede) del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. El detingut, segons un comunicat d'Interior, «era l'últim reducte d'un grup que, amb base a Bèlgica, va iniciar el 2014 un important procés de radicalització en el qual estaven implicades de manera activa cinc persones, tres d'elles ja detingudes per les autoritats espanyoles i una pel Marroc». Entre ells hi havia el seu germà menor, que va ser capturat a l'octubre de 2015 per la seva pertinença i integració a l'Estat Islàmic. A més, dos dels integrants d'aquesta cèl·lula van ser detinguts el passat 8 de maig a Badalona i Salou.

El jove era el principal instigador de la cèl·lula, amb la qual duia a terme tasques de captació i adoctrinament al seu habitatge o a cafès de la ciutat de Brussel·les. També compartia de manera reiterada material audiovisual de caràcter radical per a l'adoctrinament dels seus membres i difonia la ideologia terrorista a través de diferents xarxes socials a diversos països.

En les seves trobades, segons el ministeri d'Interior, «compartien vídeos que contenien operacions kamikazes, escenes d'execució i condemnes a mort per decapitació o la crida d'accions terroristes a Europa».