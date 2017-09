El Govern considera «satisfactòria» l´opinió de Trump sobre la consulta

El ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, va qualificar de «contundent i plenament satisfactòria» la resposta del president dels EUA, Donald Trump, sobre el desafiament independentista de Catalunya, després de reunir-se amb el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy. El titular d'Exteriors, poques hores després d'aterrar a Madrid després d'assistir a Washington a la reunió de Trump i Rajoy, va afirmar que la trobada va ser «molt positiva tant en el tracte rebut com en l'amplitud dels temes que es van tractar. I salta als ulls».

Preguntat sobre si l'opinió de Trump podria perjudicar el Govern central, Dastis va afirmar que «pitjor hauria estat que no hagués avalat la posició de l'Executiu». «No ha fet més que dir el que pensen tots els líders mundials», va afegir.

Per part seva, l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras va considerar «esplèndida» la declaració «espontània» que va fer el president dels Estats Units quan es va referir al referèndum de l'1 d'octubre. Segons Terricabras, Trump «va repetir inicialment allò que es diu sempre en aquests casos, que li agradaria que Espanya estigués unida, però després va reconèixer alguna cosa molt positiva quan estava al costat del president espanyol».

L'eurodiputat va valorar positivament, en concret, que «Trump assenyalés que, encara que Rajoy digués que diumenge els catalans no votarien, ell no estava segur que això no ocorri i que, si no poden votar, els catalans es queixaran». «Crec -va explicar- que va fer una descripció popular i senzilla de la realitat, fet pel qual em va semblar una resposta esplèndida pel seu caràcter espontani».

Paral·lelament, la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, va criticar que el president del Govern hagi escollit com a «soci privilegiat» Trump, dirigent «masclista i xenòfob» que basa les relacions internacionals en «la violència i la confrontació». Montero va lamentar que Rajoy «demani consell» a Trump quan és un president que està augmentant la «tensió nuclear» amb altres països, com Corea del Nord. «Si se'ns coneix pels nostres amics, parla molt malament d'ell el fet que privilegiï les relacions amb Trump, no amb demòcrates que defensen la convivència», va lamentar.



Un viatge polèmic

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va assenyalar que, atès el moment tan difícil que viu Espanya pel referèndum de l'1 d'octubre, el president del Govern potser s'hauria d'haver replantejat el viatge als Estats Units. «No sé si el suport de Trump era prioritari en aquest moment», va assenyalar Villegas als passadissos del Congrés.

El dirigent de Cs va afirmar que les reunions del cap de l'Executiu amb altres presidents s'emmarquen dins de la normalitat i va afegir que la decisió d'haver viatjat aquests dies és de la Presidència del Govern. Però va insistir en el fet que «potser s'hauria d'haver revisat, igual que s'ha revisat a última hora l'assistència del president del Govern a la cimera de Tallin».