El Govern francès abaixa els impostos i redueix la despesa pública

El Govern francès baixarà 7.000 milions d'euros en impostos el 2018, sobretot a les rendes més altes i més baixes, alhora que reduirà la despesa pública per controlar el dèficit i el deute, segons els Pressupostos aprovats en Consell de Ministres. L'oposició no va esperar per carregar contra uns comptes que considera que són poc solidaris i especialment benèvols amb els rics. Els Pressupostos presentats estan tabulats sobre una expectativa de creixement de l'1,7% del PIB el 2017 i el mateix percentatge l'any que ve. En aquest horitzó de recuperació econòmica lenta però progressiva (la mitjana del creixement a l'eurozona aquest any serà del 2,0%), es preveu que el dèficit públic caigui al 2,6% el 2018 -per sota del límit marcat en el pacte d'estabilitat-, davant del 2,9% d'aquest any.

La bateria fiscal que l'Executiu llançarà per dinamitzar l'activitat té com a una de les seves mesures estrella una forta reducció en l'impost sobre la fortuna (ISF), que passaran a pagar només els que tinguin un patrimoni immobiliari superior als 1,3 milions d'euros. A partir d'ara quedaran exemptes aquelles llars que assoleixin aquest llindar gràcies al seu patrimoni financer i a altres actius, quelcom aprofitat per l'oposició per carregar contra el Govern.