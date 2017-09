De Guindos: «Hi ha temps perquè els Comptes entrin en vigor l'1 de gener»

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va assegurar que encara hi ha temps perquè els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018 entrin en vigor l'1 de gener, tot i que no s'aprovin en el termini reglamentari. De Guindos va relacionar el retard en l'aprovació del projecte pressupostari, inicialment prevista per a demà, amb la situació a Catalunya.

En qualsevol cas, es va mostrar «convençut» que els partits que van avalar el pressupost de 2017 votaran finalment a favor dels Comptes de 2018. També va defensar que l'aprovació dels Pressupostos «és bona per a tots», tant com a senyal de confiança com per les mesures que inclou, i va apuntar que «tenim temps encara perquè poguessin entrar en vigor l'1 de gener de l'any vinent».

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar que davant la falta de suports el Govern no aprovarà el projecte pressupostari demà, com estava previst, de manera que el text no podrà entrar al Congrés dels Diputats abans del final de setembre com marca la Constitució.

Davant d'aquesta situació s'obren dues possibilitats: que s'accelerin els tràmits parlamentaris i els Pressupostos entrin en vigor al gener o que el retard no permeti tenir els Comptes acabats aquest any, de manera que es prorrogaria el pressupost de 2017.

El Govern va tirar endavant els Pressupostos de 2017 amb els vots de Ciutadans, PNB, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria i Nueva Canarias. La situació a Catalunya sembla haver dificultat les negociacions amb el PNB.

Per part seva, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, va assenyalar que al seu partit li sembla «preocupant» la incapacitat del Govern per presentar els Pressupostos per al 2018 i va destacar que això demostra «la soledat» en què es troba l'Executiu.

Robles va explicar que quan un Govern és «incapaç» de presentar pressupostos el que està fent «no és una aposta per l'estabilitat i això ens preocupa com a principal partit de l'oposició».